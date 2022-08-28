Москва, , 13:34 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Докучаевск, Старомайорское, Комсомольский, Максимовка Донецкой Народной Республики, Семеновка Харьковской области и Белая Криница Херсонской области. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

HIMARS Defense. gov

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«Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах н. п. Ольгинка, Новотроицкое ДНР, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».