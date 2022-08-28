Москва, , 13:28 — REGNUM За минувшие сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За минувшие сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах», — отмечается в сообщении.

Также высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов ВСУ.

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