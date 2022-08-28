Москва, , 13:25 — REGNUM Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России по объектам оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

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«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также в результате высокоточного удара ВС России в районе Славянска в ДНР уничтожено более 100 националистов.

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