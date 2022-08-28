Москва, 28 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В результате высокоточного удара ВС России в районе Славянска в ДНР уничтожено более 100 националистов. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

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«В результате высокоточного удара в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Артёмовск превысили 60% личного состава.