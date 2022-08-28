Чита, , 13:22 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам поездки в Забайкалье. Первое из них связано с модернизацией краевой клинической больницы, построенной в 1976 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Региональным властям вместе с Минздравом РФ поручено до 1 сентября согласовать перечень и примерную стоимость нового оборудования. На эти цели будет выделено 148 млн рублей. До 15 сентября необходимо разработать план капремонта больницы и предусмотреть финансирование на 2023–2025 годы.

Кроме того, краевое правительство должно совместно с федеральными ведомствами до 1 апреля 2023 года представить предложения по строительству центра единоборств в Чите.

Наконец, федеральным чиновникам нужно найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства комбината «Удокан», а также проработать возможность продления периода налоговых льгот для резидентов ТОСЭР «Забайкалье» и «Краснокаменск».

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