Москва, , 13:19 — REGNUM В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Артёмовск превысили 60% личного состава. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

Солдаты ВС России Mil.ru

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«В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артёмовск превысили 60 процентов личного состава. Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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