Майами, США, , 13:05 — REGNUM Правительство Майами провело акцию выкупа оружия у жителей города для последующей отправки его киевскому режиму. Об этом власти Майами сообщили в социальной сети Twitter.

Оружие США

Очередная акция сбора оружия прошла 27 августа. В правительстве города считают, что эта акция также поможет «убрать оружие с улиц города».

Сбор стрелкового оружия ведётся при содействии департамента полиции Майами. Жителям предлагают сдать старое, неиспользованное или найденное оружие в обмен на вознаграждение.

За сдачу оружия жителям города выдают подарочные карты. За пистолет предлагается вознаграждение $50, за ружьё — $100, за оружие большого калибра — $150.