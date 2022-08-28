Иркутск, , 12:53 — REGNUM В Иркутской области от укусов клещей на уходящей недели пострадали 131 человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ John Tann

Всего с начала сезона зарегистрировано 13 091 обращений из-за нападения членистоногих, что существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года (9597 обращений).

«С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 97 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 120, клещевой риккетсиоз у 52», — отметили в управлении.

Специалисты исследования более 8,5 тыс. клещей, из которых более 3,1 тыс. были заражены клещевыми инфекциями.