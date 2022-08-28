Лондон, 28 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Автомобиль Ford Escort RS Turbo S1, принадлежавший принцессе Диане в 1985—1988 гг., продали на аукционе Silverstone за $851 тыс.

Принцесса Диана

«Зарегистрированный 23 августа 1985 г., RS Turbo Series 1 и его знаменитого водителя в течение следующих нескольких лет часто фотографировали возле бутиков Челси и ресторанов Кенсингтона», — отмечается в сообщении аукциона.

Диана Спенсер погибла в ДТП в 1997 г. Расследование показало, что ДТП было трагической случайностью.

В 2021 г. исполнилось 60 лет со дня рождения принцессы Уэльской Дианы.