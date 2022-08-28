Лондон, , 12:50 — REGNUM Около 50 тысяч людей из числа беженцев, прибывших в Великобританию с территории б. УССР, могут остаться без крыши над головой в следующем году. Об этом пишет газета The Guardian.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В публикации объясняется, что приём беженцев вёлся в рамках правительственной программы. Всего с марта 2022 года в Великобританию прибыло 83 900 беженцев с территории б. УССР.

Программа поддержки беженцев рассчитана на полгода. Прибывающим в страну подбирали кураторов среди граждан Великобритании, которые получали 350 фунтов стерлингов в месяц за размещение беженцев в своих жилищах.

Проведённый благотворительной организацией Barnardo’s анализ показал, что к зиме без крова в Великобритании могут остаться от 15 тысяч до 21 тысячи беженцев. К середине следующего года их число вырастет до 50 тысяч человек.

В правительстве Великобритании заявили, что они пересматривают программу поддержки. Однако конкретные предложения сформулированы не были.