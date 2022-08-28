Лос-Анджелес, США, , 12:50 — REGNUM Джек Куэйд внёс ясность в вопрос о своём участии в проекте сериала «Поколение V» (Gen V), который будет представлять собой спин-офф шоу «Пацаны». Об этом 28 августа сообщает портал Comicbook.

Молоко Матери, Билли Бутчер и Хьюи Цитата из сериала «Пацаны»

Актёр сообщил, что его персонаж Дьюи вряд ли появится в «Поколении V», поскольку с ним ещё никто не вёл переговоры о съёмках в этом шоу. «Не сейчас. На самом деле я ни с кем не говорил об этом, но мне бы хотелось», — отметил Куэйд, добавив, что ему удалось встретиться с командой проекта, когда он был в Торонто (Канада), где занимался озвучиванием сериала »Звёздный путь: Нижние палубы».

«Это было как раз тогда, когда актерский состав «Поколения V» только начал съемки. Так что однажды я пригласил их всех на бранч. Я знаю многих из них. Они классные. Они такие талантливые. Они такие крутые. Не могу дождаться выхода этого шоу. Желаю им всего наилучшего», — сказал актёр.

Отметим, ранее шоураннер (главный продюсер) «Пацанов» Эрик Крипке заявил, что сюжет «Поколения V», который расскажет об учащихся колледжа супергероев, принадлежащего корпорации Vought, наверняка пересечётся с сюжетом оригинального шоу. Джек Куэйд сейчас снимается в четвёртом сезоне «Пацанов». Ожидается, что первый эпизод продолжения скандального шоу в жанре деконструкции фантастики про супергероев появится на сайте онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video осенью 2023 года.

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