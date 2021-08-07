Алжир, 28 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона в городе Оране (Алжир) встретила враждебно настроенная толпа. Французский президент 25−27 августа находился с визитом в Алжире. Об этом 28 августа передает France Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Макрон перед этим вышел из магазина Disco Maghreb.

«В 150 м от магазина он вышел из машины для импровизированного общения с народом… Неожиданно Макрон потратил несколько минут, чтобы пожать руки, сделать несколько фото в толпе, телохранители при этом были на взводе», — описывает телеканал атмосферу происходившего.

Отмечается, что собравшиеся выкрикивали лозунги «Да здравствует Алжир!», «Франция пожирает нашу страну».