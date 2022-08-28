Грозный, , 12:35 — REGNUM Фланговый защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной 27 августа в матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:2). Об этом сообщает пресс-служба «Ахмата».

Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и игрок ФК «Ахмат» Дарко Тодорович Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, Тодорович получил перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги. Он отправится в одну из специализированных зарубежных клиник для проведения операции.

В текущем сезоне Дарко Тодорович сыграл в семи турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя результативными передачами.

Дарко Тодорович перешел в «Ахмат» 1 июля 2022 года из «Ред Булл Зальцбурга» за 400 тысяч евро. Действующее соглашение 25-летнего боснийца с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.