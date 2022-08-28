Ливерпуль, Великобритания, 28 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. 19-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Англии по футболу Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом 28 августа сообщает издание Football Insider.

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По информации источника, «Ливерпуль» готов предложить «шмелям» 80 миллионов евро за трансфер молодого англичанина.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в пяти матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Мюнхена 1860».

Ранее главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп заявлял, что клубу действительно необходимо подписание сильного футболиста в центр полузащиты.