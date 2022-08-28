Москва, , 12:27 — REGNUM Производитель компьютеров и сетевого оборудования Dell прекратил все операции в России после закрытия офисов в середине августа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сервер Victorgrigas

Американская компания приостановила продажи оборудования в России и Белоруссии в феврале 2022 года после начала специальной военной операции. Представитель Dell Майк Симьенас подтвердил Reuters, что в августе корпорация закрыла офисы и прекратила все операции в России.

Компания Dell является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. В России наибольшим спросом пользовалось серверное оборудование от этого производителя.

В 2021 году на долю Dell пришлось около 21% от общего объёма продаж серверов в России. Ожидается, что её место займут российские и китайские производители.

По данным портала CNews, в Москве был размещён российский офис продаж Dell, а в Санкт-Петербурге — офис разработок. Под увольнение попали около 50 сотрудников представительства и 400 разработчиков.