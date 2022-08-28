28 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что если Россия на год прекратит поставлять газ в Европу, то для ее экономики это не обернется серьезными последствиями.

Мирослава Романенко, , 14:06 — REGNUM Если Россия на год прекратит поставлять газ в Европу, то для ее экономики это не обернется серьезными последствиями. Об этом со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Capital Economics сообщает Bloomberg.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СМИ, текущий год — худший для энергетики Европы за последние десятилетия. В частности, в конце августа до рекордных показателей повысилась стоимость электроэнергии в Германии и Франции. Кроме того, в Европе на фоне сокращения поставок российской нефти и газа, продолжается рост цен на энергоносители.

Эксперты Capital Economics пришли к мнению, что российская сторона в течение трех лет может поставлять Европе газ на уровне примерно 20% в сравнении со стандартным объемом. Более того, аналитики считают, что Москва может в течение года без серьезных последствий для российской экономики вовсе не поставлять странам Европейского союза газ.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что России действительно нужно прекратить поставки газа в Европу. Иные указали на то, что достаточно оставить без газа Европу на несколько месяцев и это не останется без последствий для ЕС.

«Давно пора! Может, тогда поймут? Отключить надо было в феврале, 24 [числа]!» — отреагировала Lаna.

«Из-за дешевых энергоресурсов умные люди производство будут переносить в Россию…» — добавил Vladimir.

«Европа должна отвыкать воображать себя уникальной и незаменимой. Это всего лишь маленькая часть большого мира. России всегда будет кому предложить ресурсы», — написала Julia.

«Может прекратить, а может и нет… Хотелось бы, чтобы прекратила. А то получается, что мы им газ, а они на нас с оружием…» — пишет Elena.

«Нет уж, дорогие враги, покупайте наш дорогой газ», — с сарказмом призвал L.

«В самом начале операции многие горячие головы закричали: «Закрывайте вентиль!» Спокойно, всё по плану — ближе к зиме. А им года хватит загнуться…» — прокомментировал 85 180.

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом (фрагмент)

«Пусть посидят в XIX веке, чтобы было потом с чем сравнивать. А то разбаловали мы их совсем, русофобию ещё посмели разворачивать какую-то в благодарность за дешёвый газ», — отметил Dmitri.

«На год уж не надо… Достаточно будет месяцев 3-5… И коллапс неминуем», — считает К. В.

«Хотелось бы на годик отключить их, — глядишь, мозги на место встанут и шапку превосходства снимут», — комментирует новость Евгения.

«Нет, пусть сами себя отключат в новом пакете санкций… Так смешнее», — отреагировал Виктор М.

«Пока платят, надо продавать по спотовым ценам. Пусть Европа деньги тратит», — написал Vladimir B.

«Давайте для начала на месяц. Декабрь, например», — иронизирует Алексей К.

«Какая весёлая всё [же] зима будет», — смеется один из участников обсуждения.

«Европе главное пережить всего одну зиму, а дальше без газа будут легко обходиться», — не без сарказма отреагировал «Буржуй».

«Не может, а должна!» — подчеркнул 16 490.

«Вернём Европу в средние века!» — иронизирует Андрей F.

«Еще в 2014 [году] надо было это сделать. Наверняка Европа бы заставила [киевский режим] и соглашения выполнять, и рот не открывать в адрес России…» — добавила Lily.

«Ну и давайте дадим почувствовать Европе, кто в доме хозяин», — призвала Маргарита Б.

«Я одно понять не могу: все эти годы ЕС процветала благодаря низким ценам на энергоносители? То есть РФ кормила?» — подытожил еще один участник обсуждения.