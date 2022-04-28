Токио, 28 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Аниме-франшиза «Евангелион» в рамках 59-й Японской конвенции научной фантастики (Nihon SF Taikai) была удостоена премии Seiun Awards в номинации «Без категории (Всё, что вызывает чувство удивление)». Об этом 28 августа сообщает портал Anime News Network.

Цитата из аниме «Евангелион» реж Хидэаки Анно. 1997. Япония Перед боем

Отмечается, что жюри конкурса решило наградить франшизу в честь того, что спустя 15 лет на экраны вышел её последний фильм «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз» (Evangelion in Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time). С «Евангелионом» в номинации конкурировали: проект новеллы по Uma Musume Pretty Derby, написанный искусственным интеллектом, франшиза Super Robot Wars, которая отмечает 30-летие, пожертвование в размере 200 млн иен (около $1,5 млн), которое получил профессор Тору Миядзаки, лечащий заболеваний почек у кошек, новый проект Bandai Namco по строительству очередной статуи робота Гандама в натуральную величину, а также проект первого орбитального полёта SpaceX с экипажем, состоящим только из частных лиц.

Напомним, премьера фильма «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз» состоялась в Японии 8 марта 2021 года. Это четвёртый и последний фильм аниматора Хидэаки Анно и студии Khara, выпущенный в рамках серии Rebuild of Evangelion, в основу которого лёг культовый аниме-сериал «Евангелион».