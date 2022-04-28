Аниме-франшиза «Евангелион» удостоена премии Seiun Awards
Токио, 28 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Аниме-франшиза «Евангелион» в рамках 59-й Японской конвенции научной фантастики (Nihon SF Taikai) была удостоена премии Seiun Awards в номинации «Без категории (Всё, что вызывает чувство удивление)». Об этом 28 августа сообщает портал Anime News Network.
Отмечается, что жюри конкурса решило наградить франшизу в честь того, что спустя 15 лет на экраны вышел её последний фильм «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз» (Evangelion in Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time). С «Евангелионом» в номинации конкурировали: проект новеллы по Uma Musume Pretty Derby, написанный искусственным интеллектом, франшиза Super Robot Wars, которая отмечает 30-летие, пожертвование в размере 200 млн иен (около $1,5 млн), которое получил профессор Тору Миядзаки, лечащий заболеваний почек у кошек, новый проект Bandai Namco по строительству очередной статуи робота Гандама в натуральную величину, а также проект первого орбитального полёта SpaceX с экипажем, состоящим только из частных лиц.
Напомним, премьера фильма «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз» состоялась в Японии 8 марта 2021 года. Это четвёртый и последний фильм аниматора Хидэаки Анно и студии Khara, выпущенный в рамках серии Rebuild of Evangelion, в основу которого лёг культовый аниме-сериал «Евангелион».