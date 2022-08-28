Москва, , 12:21 — REGNUM Философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья Дугина.

Он ответил на вопрос ведущего «За что убили Дарью Дугину»? в фрагменте фильма, показанного на Первом канале.

«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — отметил он, добавив, что именно Дарья Дугина, а не он, была целью убийц.

«В принципе, здесь не было ошибки. Били в нее», — добавил он.

Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.