Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM 28 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Андрей Болотенков.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Эммерсон, Артем Мамин, Алексей Герасимов, Юрий Газинский, Александр Юшин, Вячеслав Подберезкин, Мингиян Бевеев, Алексей Каштанов, Эрик Бикфалви.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Родриган, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Вендел, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.