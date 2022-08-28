Екатеринбург, 28 августа 2022, 12:19 — REGNUM 28 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Андрей Болотенков.
Стартовые составы команд:
«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Эммерсон, Артем Мамин, Алексей Герасимов, Юрий Газинский, Александр Юшин, Вячеслав Подберезкин, Мингиян Бевеев, Алексей Каштанов, Эрик Бикфалви.
«Зенит»: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Родриган, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Вендел, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.