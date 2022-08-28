Представители "Газпрома" обсудят с дальневосточным полпредом газификацию округа (Хабаровск)
Амурская область, 14 ноября, 2006, 07:33 — ИА Регнум. 17 ноября полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Как отметил Ярмошевич, "в связи с планами по скорейшей газификации региона вызывает интерес использование потенциала дальневосточных промышленных предприятий по производству продукции и оказанию услуг для формирования газовой отрасли региона".
В рамках встречи состоится презентация промышленных предприятий Дальневосточного федерального округа и совещание с участием полномочного представителя президента России Камиля Исхакова, делегации ОАО "Газпром" и руководителей компаний.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая поездка делегации ОАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления компании