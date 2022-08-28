Амурская область, 14 ноября, 2006, 07:33 — ИА Регнум. 17 ноября полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков встретится в Хабаровске с представителями правления ОАО " Газпром ". Как 14 ноября рассказал корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности пресс-секретаря дальневосточного полпреда Роман Ярмошевич, в ходе встречи стороны обсудят создание единой системы газификации и газоснабжения федерального округа, в том числе и об участии ОАО "Газпром" в сахалинских проектах.

Как отметил Ярмошевич, "в связи с планами по скорейшей газификации региона вызывает интерес использование потенциала дальневосточных промышленных предприятий по производству продукции и оказанию услуг для формирования газовой отрасли региона".

В рамках встречи состоится презентация промышленных предприятий Дальневосточного федерального округа и совещание с участием полномочного представителя президента России Камиля Исхакова, делегации ОАО "Газпром" и руководителей компаний.