Адана, Турция, 28 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored признал 34-летнего российского центрфорварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбу худшим игроком матча 4-го тура турецкой Суперлиги 2022/23 с «Умраниспором» (1:0).

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба Артем

В матче с «Умраниспором» Артем Дзюба не смог отметиться ни одним успешным отбором, ни одной обводкой и ни одним выигранным верховым единоборством. Точность передач нападающего составила 75%, а заменен футболист был после завершения первого тайма.

За «Адану Демирспор» Артем Дзюба выступает с 18 августа 2022 года после перехода из «Зенита» на правах свободного агента. Действующее соглашение 34-летнего футболиста с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.