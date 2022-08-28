Назаровский район, Красноярский край, 28 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае пострадавшим от пожаров 7 мая 2022 года выдали новое жильё. 26 августа ключи от своих домов получили 15 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В результате масштабных стихийных пожаров на территории ряда районов края сгорели более 500 жилых домов. В связи с этим Заксобрание края приняло закон о помощи погорельцам, а в помощь им из краевого бюджета выделено почти 3 млрд рублей.

По словам одной из пострадавших Елены Павловой, им в мае пообещали, что за лето построят новое жильё.

«Сейчас конец августа. Перед нами — красивый, современный, а со временем — и уютный дом. Смотрю на ограждение участка, террасные доски веранды, красивые перила, достойную отделку внутри – и с уверенностью скажу, что этот дом строили с душой, по-хозяйски, для людей», — отметила она.

Дома были построены по типовым проектам из расчёта 18 кв. метров на одного человека. Специалисты объяснили новым жильцам правила пользования современным топливным котлом и протестировали сложную автоматику.