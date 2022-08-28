28 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:07 — REGNUM США пригрозила турецким компаниям санкциями за ведение бизнеса с Россией

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно сообщению телеканала NTV Haber, США усиливают давление на Турцию с целью заставить соблюдать санкции, введенные против России. В письме, направленном в министерство финансов США, Американскую торговую палату в Турции и самую влиятельную бизнес-ассоциацию TUSIAD, а также турецкие компании, предупреждено о том, что они попадут под американские санкции, если будут вести дела с россиянами из санкционного списка. В письме заместитель министра финансов США Уолли Адейемо пригрозил, что турецкие компании могут попасть под санкции, если они будут вести бизнес с россиянами, находящимися под санкциями. «Каждое лицо или организация, которые оказывают финансовую поддержку людям, занесенным в черный список США, подвергаются риску санкций», — написал заместитель госсекретаря в письме, отправленном из министерства финансов. Отмечается, что в то время, как турецкие банки сохраняют обычные связи с американскими банками, они не могут контактировать и вести деловую деятельность с российскими банками. Ассоциация промышленников и бизнесменов Турции (TUSIAD) подтвердила заявление заместителя министра финансов США Уолли Адейемо о том, что санкции против России могут затронуть турецкие компании.

Богатые россияне устремились в Турцию

Согласно новости интернет-издании HABERRUS, санкции и ограничения на полеты, введенные в отношении России, перенаправили состоятельных российских туристов в Турцию. Бюлент Бюльбюльоглу, вице-президент Федерации отельеров Турции (TÜROFED), заявил, что состоятельные россияне, которые ранее выбирали более дорогие направления, такие как Испания, Франция, Италия и Греция, в этом году устремились в Турцию из-за ограничений перелетов в западные страны. «Число иностранных туристов, посещающих Турцию, достигло допандемического уровня. Согласно данным, за январь–июль Турцию посетили 23 миллиона 30 тысяч 209 иностранных туристов. Количество гостей за этот период увеличилось на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые семь месяцев 2019 года Турцию посетили 24,7 млн ​​иностранных туристов», — заявил он.

Эрдоган: наша поддержка делу палестинцев будет продолжаться

Как сообщает Ahval News, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который прибыл с официальным визитом в Турцию на этой неделе. Выступая на совместной итоговой пресс-конференции с президентом Палестины Аббасом, Эрдоган сказал, что шаги, предпринятые в отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат поддержку Анкары делу Палестины. «Мы обсудили вопросы, которые помогут усилить наши взаимоотношения. Мы подтвердили нашу поддержку на пути развития палестинского народа. Палестина занимает место в сердцах нашей страны и нашего народа. Мы продолжаем поддерживать дело палестинцев самым решительным образом», — сказал он.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Махмудом Аббасом Президентство Турецкой Республики

Эрдоган призвал Путина вернуть киевлянам Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в онлайн-саммите «Крымской платформы» с видеообращением, пишет газета Karar. Турецкий президент подчеркнул важность независимости Крыма, который находится под руководством России. «Возвращение Крыма в состав [б. УССР], неотъемлемой частью которой он является, по сути является требованием международного права. С самого первого дня Турция не признала аннексию Крыма Россией и заявляла, что этот шаг был нелегитимным и противоправным», — заявил Эрдоган. Президент Турции поприветствовал Владимира Зеленского, других глав государств и правительств и представителей международных организаций, присутствовавших на саммите, а также выразил свою благодарность за возможность выступить на саммите, состоявшемся по случаю первой годовщины создания «Крымской платформы». Поблагодарив президента б. УССР, Эрдоган заявил, что они считают платформу, созданную для более эффективной защиты Крыма мирными средствами, уместной и своевременной.

Саммит «Крымская платформа» Сайт президента киевского режима

В Турции вводятся ограничения на культурные мероприятия

Как передает портал Medyascope, в последние недели во многих городах были отменены различные концерты и культурные мероприятия. После большого количества сомнительных решений по этому вопрос в турецком обществе активно заговорили о вмешательстве в образ жизни граждан. Заместитель председателя Народно-республиканской партии, депутат Гамзе Аккуш Илгезди заявила, что правительство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пытается формировать общественную жизнь в соответствии со своими собственными моральными правилами и для этого оно продолжает увеличивать дозу цензуры, запретительного и репрессивного вмешательства в искусство, деятельность художников и культурную жизнь: «Только за последние четыре месяца в Турции было 16 подобных случаев. Отмена и запрет концертов и фестивалей административными органами, которые действуют как представители правительства, является новым направлением вмешательства ПСР в образ жизни рядовых граждан».

Период политических союзов в Турции

Согласно сообщению портала Diken, по мере приближения выборов сформировалось новое единство межпартийной солидарности. Представители Партии рабочего движения (EHP), Лейбористской партии (EMEP), Демократической партии народов (HDP), Федерации социалистических собраний (SMF), Рабочей партии Турции (TİP) и Партии социальной свободы (TÖP) провели общее собрание в Стамбуле. По итогам встречи в письменном заявлении было объявлено о создании нового союза — «Альянса труда и свободы». На прошлой неделе было объявлено о создании коалиции «Союз социалистической власти», в который входят Коммунистическая партия Турции (ТКП), Левая партия, Коммунистическое движение Турции и Революционное движение. Кроме этого, как известно, у власти находится «Народная коалиция», сформированная правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения. А также же «Национальная коалиция», созданная шестью оппозиционными партиями во главе с Народно-республиканской партией и «Хорошей партией».

Партия Эрдогана готовится к выборам

Согласно сообщению газеты Karar, долги почти девяти миллионов граждан, подпадающие под исполнительное производство, будут погашены с помощью пакета мер, который, как ожидается, будет представлен Великому национальному собранию Турции. В случае реализации постановления будет списано около 30 миллиардов лир долгов за электричество, воду, природный газ и других долгов. Регулирование коснется малообеспеченных граждан.

Уильям Хогарт. Выборы

Турция находится в тройке лидеров по снижению благосостояния

Согласно статье Озлем Эрмиш Бейхан в газете Sözcü, Турция входит в число двух стран, понесших самые большие потери во Всемирной лиге благосостояния с 2011 года. Турция отстала от Ботсваны, Шри-Ланки и Киргизии в рейтинге самых благополучных стран мира. Люди, живущие в Турции, серьезно пострадали за последние 10 лет. Падение Турции во Всемирной лиге благосостояния превзошло даже Сирию, переживающую гражданскую войну, и Ливан, переживающий кризис.

КРАТКО О ВАЖНОМ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встретившись с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом в Москве на фоне подготовки Турции к новой военной операции на севере Сирии, заявил, что не следует допускать новых военных действий в данном регионе.

Греция решила расширить забор вдоль реки Эврос, которая образует границу с Турцией. Руководство Афин также усилит пограничное патрулирование, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы мигрантами.

После снижения учетной ставки Центральным банком Турции на 100 базисных пунктов, что удивило рынки, так как на фоне высокой инфляции правильный действием является повышение процентной ставки, курс турецкой валюты по отношению американскому доллару превысил критический порог в 18 турецких лир за доллар. Таким образом турецкая лира обновила свой внутригодовой максимум. К концу недели доллар побил рекорд, дойдя до отметки 18,21 лиры.

Интеллектуалы, в том числе ведущие шведские журналисты, художники, правозащитники, представители интеллигенции и писатели, опубликовали призыв к своим властям, в котором попросили не выдавать Турции курдов, проживающих в Швеции.

Жеребьевка групп Лиги чемпионов, финал которой пройдет в Стамбуле, была проведена на церемонии, состоявшейся в Конгресс-центре Халич.

Из-за высоких цен на жилье и частные общежития студенты испытывают жилищный кризис. В связи со сложившейся проблемой студенты обратились в государственные общежития, однако у них нет возможности удовлетворить столь высокий спрос. Привлекая внимание к жилищному кризису студентов университетов, депутат оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Али Махир Башарыр рассказал, что вместимость общежитий находится на уровне, который может удовлетворить только 10% спроса.

Дело известной певицы Гюльщен, задержанной по обвинению в разжигании ненависти и вражды или оскорблении граждан, передали в суд. Позже стало известно, что турецкий суд по уголовным делам принял решение арестовать певицу.

В июле этого года Стамбул посетили 1 миллион 759 тысяч туристов. Таким образом был побит рекорд по количеству посетителей за последние десять лет.