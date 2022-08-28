Донецк, , 11:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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