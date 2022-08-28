Донецк, , 11:48 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще шесть натовских снарядов. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:25 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов.

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