Орджоникидзевский район, Хакасия, 28 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Орджоникидзевском районе Хакасии 31 работнику ликвидируемого предприятия выплатили компенсацию и выходное пособие на сумму более 1,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки в автономном учреждении «Саралалессервис». Выяснилось, что более тридцати работников не получили компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства внесли представление в адрес руководства предприятия с требованием устранить нарушения закона. В суд были направлены иски о взыскании задолженности.

«В результате принятых мер реагирования трудовые права работников восстановлены, образовавшаяся задолженность по выплате компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия погашена в полном объёме», — отметили в прокуратер.