Донецк, , 11:45 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой и Горловке 14 снарядов. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:10 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️11:20 — н.п. Озаряновка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️11:25 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Старомихайловку и Горловку в ДНР.

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