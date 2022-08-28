Берлин, , 11:43 — REGNUM Германия готова помогать ВСУ столько, сколько потребуется, но «пока не может поставлять всё то, что хотят в Киеве». Об этом 28 августа заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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«Я понимаю, что [в Киеве] хотят более быстрых и более крупных поставок. Но в наших запасах нет в массовом количестве готовых к доставке, функционирующих современных систем, которые нужны в данный момент», — отметила она.

При этом в ФРГ готовы поддерживать режим Зеленского финансово и военными средствами до тех пор, пока это будет необходимо, добавила Бербок.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи для ВСУ, который включает в себя системы ПВО, гранатомёты, боеприпасы.