Москва, , 11:38 — REGNUM Борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано и наличие задымленности. Об этом 28 августа сообщил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.

Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сложная ситуация»: природные пожары в регионах РФ — все новости»

По его словам, на сегодня пожар локализован и контролируем.

«В планах — продолжение работы авиационным способом и наземной группировкой. Сегодня будут продолжаться опять плановые отжиги, и в большинстве своем некоторая задымленность присутствует, она связана именно с этими плановыми отжигами», — отметил он.

«Более того — мы на отжигах по некоторым направлениям уже просто перестраховываемся, чтобы у нас окончательно закрыть на определенных участках вопрос возможного возникновения очагов пожаров», — добавил он.

В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Москву и Подмосковье.