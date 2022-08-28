Калуга, , 12:57 — REGNUM В Калуге 28 августа в 06:23 в районе дома 2 «б» по улице Телевизионной произошло дорожно-транспортное происшествие автомобиля такси со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Место дорожного происшествия Главное управление МСС России по Калужской области

По предварительной информации, водитель, мужчина 1963 года рождения, управляя автомашиной Renault Logan допустил наезд на световую опору. В салоне автомобиля находились три пассажира: женщины, 1979 и 1974 годов рождения, и мужчина, 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир — мужчина от полученных травм скончался на месте, женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не пострадал.

Очевидцы происшествия в социальных сетях утверждают, что водитель такси уснул за рулём. Подробные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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