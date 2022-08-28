Калуга, 28 августа 2022, 12:57 — REGNUM В Калуге 28 августа в 06:23 в районе дома 2 «б» по улице Телевизионной произошло дорожно-транспортное происшествие автомобиля такси со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.
По предварительной информации, водитель, мужчина 1963 года рождения, управляя автомашиной Renault Logan допустил наезд на световую опору. В салоне автомобиля находились три пассажира: женщины, 1979 и 1974 годов рождения, и мужчина, 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир — мужчина от полученных травм скончался на месте, женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не пострадал.
Очевидцы происшествия в социальных сетях утверждают, что водитель такси уснул за рулём. Подробные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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