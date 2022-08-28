Анкара, , 11:35 — REGNUM Стоящие на вооружении ВВС Турции самолёты F-16 подверглись обстрелу со стороны Греции в ходе разведывательной миссии в международном воздушном пространстве. 28 августа об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

Инцидент произошёл 23 августа в международном воздушном пространстве над Эгейским морем в 3 км от острова Родос. Вооружённые силы Греции запустили ракету из системы С-300 по одному из самолётов F-16.

«Несмотря на эти враждебные действия, самолёты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы», — отмечает агентство.

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