Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM Пожарные борются с огнем на площади 203 га в Верхнедонском районе Ростовской области. Для тушения направлены два вертолета Ми-8 МЧС РФ и Минобороны РФ.

Лесной пожар © bertknot

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По данным начальника главного управления МЧС РФ по Ростовской области Сергея Филиппова, по состоянию на 07:00 мск 28 августа, кромка горения составляет около одного километра. В МЧС РФ отметили, что угроз для населенных пунктов нет.

В тушении пожара участвуют 285 человек и 90 единиц техники.

Лесопожарные службы в России за сутки, 27 августа, потушили 70 природных пожаров.