Вашингтон, 28 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Проход двух военных кораблей через Тайваньский пролив подтвердила пресс-служба 7-го флота США.

Тайваньский пролив

«Antietam и Chancellorsville (ракетные крейсеры) 28 августа совершают рутинный транзит через Тайваньский пролив», — отмечается в заявлении флота.

Суда прошли по коридору, который в соответствии с международным правом относится к международным водам, подчеркивается в сообщении.

Ранее Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И заявил о приведении китайской армии в состояние повышенной боеготовности.