Москва, , 11:24 — REGNUM Возможность продления программы перекрёстных полётов России и США на Международную космическую станцию зависит от реализации уже достигнутых договорённостей. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

МКС roscosmos.ru

«Пока мы не забегаем вперед, посмотрим, как будут реализованы уже имеющиеся договоренности», — цитирует главу Роскосмоса ТАСС.

В июле 2022 года Россия и США договорились о проведении трёх перекрёстных полётов к МКС. В рамках этого соглашения российские космонавты получат места на американских кораблях Crew Dragon, а астронавты США — на российских кораблях «Союз МС».

Первые полёты по этой программе состоятся осенью текущего года. В сентябре на российском корабле «Союз МС-22» отправится к МКС американский астронавт Франциско Рубио. В начале октября на орбитальную станцию на американском корабле Crew Dragon полетит космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

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