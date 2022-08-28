Москва, , 11:22 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа распорядился выделить из федерального бюджета средства на строительство и ремонт ряда соцобъектов в этих регионах. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«Минпросвещения и Минфин должны подготовить документы о выделении из федерального бюджета 400 млн руб. на строительство общеобразовательной школы №7 в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Эти деньги будут выделены в 2022 году», — отмечается в сообщении.

Также допфинансирование на возведение учебного заведения должно быть предусмотрено в бюджете 2023−2025 годов.