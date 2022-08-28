Москва, , 11:18 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Об этом 28 августа сообщается на сайте правительства РФ.

Шахтеры Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли РФ является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный ТЭК — ключевым в нацэкономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства», — отмечается в сообщении.

Также Мишустин отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи, модернизация предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ.

«И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности», — подчеркивается в сообщении.