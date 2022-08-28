Донецк, 28 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Старомихайловку и Горловку в ДНР. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:40 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:20 — н.п. Озаряновка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Также очередные прилеты по Донецку и Макеевке — ВСУ бьют натовскими снарядами.