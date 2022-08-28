28 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого о том, что Москва готова рассмотреть вопрос о переговорах с Киевом, если киевский режим выполнит ряд условий.

Оксана Переможенко, , 11:59 — REGNUM Если киевский режим выполнить ряд условий, Москва готова рассмотреть вопрос о переговорах с Киевом. Такое заявление сделал глава фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Соответствующую видеозапись политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если [киевский режим] будет готов к безоговорочной капитуляции, если [Киев] будет готов к качественному сокращению своих вооружённых сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации — освобождению от нацизма территории [бывш. УССР]», — сказал он.

Политик подчеркнул, что не может быть иных переговорных позиций киевского режима после преступлений, совершенных и совершающихся Киевом, а также после убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что у киевского режима вообще не должно быть никаких вооруженных формирований. Иные отметили, что киевский режим должен быть ликвидирован. Были и те, кто указал на то, что Запад не позволит киевскому режиму капитулировать и Киев не выполнит условий России.

«Нет, [они] еще не готовы… Рано, месяца через три начнут понимать. И потом, пока не потеряют Николаевскую и Одесскую области, намекать на полную капитуляцию бесполезно», — написала Lena.

«Да, только полная капитуляция. Если бы Зеленский был нормальным, он давно бы это сделал. Чем дольше тянется… тем больше жертв. Да где там? Ему ничего и никого не жаль — кровавый шут!» — пишет Tatyana A.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни о каких переговорах речи быть не может… Уничтожить всю эту бандеровщину, начиная с Банковой (речь о так называемой администрации Зеленского — О. П.). Эти уроды не дадут жизни русскоязычному населению», — написал Emmy.

«Переговоры с кем, с шавкой американцев?» — не понимает Татьяна.

«После капитуляции вооруженные силы побежденной стороне не нужны. Поэтому не сокращать их надо, а ликвидировать. Или они опять будут периодически гадить?» — задался вопросом Костя С.

«Бывш. [УССР] должна просто исчезнуть с политической карты», — призвал Дмитрий Z.

«Все же понимают, что американцы не дадут [киевскому режиму]… капитулировать! Поэтому только до конца, до победы, давить этих выродков!» — призвал Johnny.

«Любая остаточная… [б. УССР] — это в будущем Анти-Россия», — подчеркнул Bakv.

«Бред. [Киевский режим] не может провести денацификацию, поскольку… [киевский режим] и есть нацистский. И денацификация подразумевает истребление… [киевского режима]», — отреагировал Michael.

«Слуцкий выдвинул хорошие условия, но пункт второй надо заменить на полную демилитаризацию. То что останется от [б. УССР], — у них не должно быть армии…» — также считает Радик Г.

«Какие переговоры могут быть после капитуляции? Её принимают, а не обсуждают!» — отметил «ЛК».

«[Бывш. УССР] должна исчезнуть… Мы её породили, мы её и уничтожим…» — подытожила Ольга G.