Донецк, 28 августа 2022, 11:03 — REGNUM Бойцы ЧВК «Вагнер» в Донбассе поразили огневые точки ВСУ под городом Артемовском (Бахмутом). Удар нанесли при помощи управляемых ракет с БМП-3, передает РИА Новости.
Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»
Артемовск находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. В 2015 г. город был переименован в Бахмут. В ДНР смену названия не признали.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» применили против ВСУ тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».