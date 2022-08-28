Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Прогнозы американской разведки о действиях России в ходе спецоперации на территории бывш. УССР были неточными, так как основывались на недостоверных сведениях. Об этом пишет политолог Рамзи Мардини в статье для журнала The National Interest.

Бывшая территория УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что Вашингтон продолжает наращивать своё участие в конфликте на территории б. УССР. При этом американские политики говорят, что связанные с этим угрозы и жертвы являются оправданными.

Мардини объяснил, что этот подход ведёт к эскалации конфликта, однако он основывается на неверных предположениях. Одним из таких неверных постулатов является идея о том, что действия президента России Владимира Путина не стали ответом на внешние угрозы.

Автор подчёркивает, что американскую общественность обманули, заставив поддержать рискованную опосредованную войну против России. Далее американское общество активно убеждали в успехах киевского режима, несмотря на то, что у разведывательного сообщества США не было точного представления о реальном развитии событий.

В качестве примера Мардини приводит заявления западных экспертов о том, что в России планировали завершить спецоперацию за считанные дни. Эксперт отмечает, что эти заявления были совершенно голословными, а с подобной задачей не справилась бы и американская армия.

«Нам нужна здоровая доза скептицизма в отношении правдивости и точности американской разведки — или, по крайней мере, в том, как политическая элита представляла данные разведки общественности», — подытожил автор.