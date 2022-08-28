Красноярск, 28 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Красноярске 27 августа отметили День города. Старт праздничным мероприятиям дал самый крупный за Уралом забег, в котором приняли участие 2,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Администрация Красноярска Массовый забег в День города. Красноярск

На Центральной площади состоялся Кубок города по подтягиванию. Тем временем, на Ярыгинской набережной прошёл фестиваль современного авторского творчества «Левитация», а на площади Мира — концертный марафон.

Главный праздничный концерт состоялся вечером, гостями которого стала группа Иванушки International. По предварительным данным, несмотря на дождливую погоду, зрителями стали более 15 тыс. человек. В 22 часа вечера прогремел праздничный салют.

Добавим, что Красноярск ведёт свою историю с острога «Красный яр», который был заложен в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского. Статус города Красноярск получил в 1690 году. В 1822 году он стал центром Енисейской губернии.