Донецк, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки военные ДНР и России уничтожили РСЗО БМ-27 «Ураган» и более 30 человек личного состава ВСУ. Об этом 28 августа сообщает Народная милиция ДНР.

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«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО БМ-27 «Ураган», два танка, пять БПЛА, 6 единиц бронированной и специальной техники», — отмечается в сообщении.

Также, потери среди личного состава противника составили более 30 националистов.