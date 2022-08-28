Сысерть, Свердловская область, , 10:47 — REGNUM В Свердловской области проводится проверка по фату нападения пьяного дебошира на полицейских. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

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Устанавливаются обстоятельства инцидента. По итогам проверки следователи примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в ночь на 27 августа в Сысертском городском округе. Дебошир пытался скрыться от полицейских в лесу, а затем пошёл на них, держа в руках два ножа и угрожая убийством. После предупредительного выстрела в воздух стражи порядка ранили его в ноги. Гражданина госпитализировали.

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