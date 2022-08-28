Чита, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье до 20 октября, а также выделить средства на ремонт дорог, повреждённых прошлогодним паводком. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток.

«Блок поручений по Забайкалью связан с развитием промышленности. Одно из указаний предписывает федеральным ведомствам до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината «Удокан», — отмечается в сообщении.