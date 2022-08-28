Челябинск, , 10:38 — REGNUM В Челябинске местная жительница потеряла более 15 млн рублей в надежде спасти свои сбережения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

По данным полиции, неизвестные звонили ей несколько раз и от имени сотрудников правоохранительных органов и банка убеждали, что некие лица якобы пытаются похитить деньги с её счёта. В результате по их указаниям в четырех банках гражданка взяла кредиты, обналичила их и затем через банкомат перевела мошенникам.

Аналогичные ситуации произошли и с двумя жителями Златоуста. Правда, у них мошенники выманили в совокупности 500 тыс. рублей.

По фактам совершения преступлений возбуждены уголовные дела. Полицейские снова призывают граждан не доверять незнакомцам.