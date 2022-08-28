Красноярск, 28 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Последние летние дни на территории Красноярского края окажутся дождливыми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осенний дождь

По данным Гидрометцентра, днём 29 августа воздух в городе прогреется до 17 градусов тепла, ночью — до 5 градусов выше ноля, дождь. Ветер западный до шести метров в секунду.

30 августа погода ожидается облачная с прояснениями, ночью возможен дождь. Температура днём до +17, ночью — до +12 градусов.

Небольшой дождь ожидается и 31 августа, однако столбик термометра поднимется до +23 градусов. Ветер юго-западный до пяти метров в секунду.