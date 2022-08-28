Москва, 28 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Власти США совершенно не беспокоит «дерусификация» б. УССР, которую проводит режим Зеленского, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он отметил, что Вашингтон, наоборот, поощряет подобные шаги Киева.

«США совершенно не беспокоит дерусификация [б. УССР] — они ее поощряют. Статьи одного-двух критически мыслящих обозревателей ничего не меняют и изменить не способны. У нас слишком часто личное мнение, благоприятное для нас, подается как политически значимое, хотя оно таковым не является», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор таким образом прокомментировал статью Politico о том, что запущенный режимом Зеленского процесс «дерусификации» создает определенные риски для руководства Киева.