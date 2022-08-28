Луганск, , 10:28 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку. Об этом 28 августа сообщает Народная милиция ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«За сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 5 единиц специальной автомобильной техники и одна долговременная огневая точка», — отмечается в сообщении.

С начала суток ВСУ обстреляли н.п. Сватово с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив 6 ракет.

По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено 2 складских помещения, 6 единиц техники и 9 легковых автомобилей.