Москва, , 10:23 — REGNUM Расширение географии дымов от лесных пожаров фиксируется в Москве утром 28 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Смог над Москвой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тишковец рассказал, что увеличение смога зафиксировано семью метеостанциями. Видимость на базовой метеостанции ВДНХ Москвы из-за смога сократилась до 5 км.

В центре столицы — на метеостанции «Балчуга» — видимость составляет 4 км. Такая же видимость фиксируется в Наро-Фоминске, Серпухове и Дмитрове. В Коломне видимость снижена до 5,5 км, в Домодедове — до 4,6 км.

Причиной смога в Москве стали пожары в Рязанской области. 22 августа в области из-за пожаров введён режим ЧС, пожары удалось локализовать к 27 августа.