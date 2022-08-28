Москва, 28 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Расширение географии дымов от лесных пожаров фиксируется в Москве утром 28 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смог над Москвой

Тишковец рассказал, что увеличение смога зафиксировано семью метеостанциями. Видимость на базовой метеостанции ВДНХ Москвы из-за смога сократилась до 5 км.

В центре столицы — на метеостанции «Балчуга» — видимость составляет 4 км. Такая же видимость фиксируется в Наро-Фоминске, Серпухове и Дмитрове. В Коломне видимость снижена до 5,5 км, в Домодедове — до 4,6 км.

Причиной смога в Москве стали пожары в Рязанской области. 22 августа в области из-за пожаров введён режим ЧС, пожары удалось локализовать к 27 августа.